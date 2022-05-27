МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Проблемы крупнейшего в Европе производителя атомной энергии Electricite de France (EDF) могут подорвать энергобезопасность региона — в 2022 году предприятие прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет. Обычно Франция обеспечивает экспорт дешевой электроэнергии в зимний период, однако теперь стране придется самой ее закупать. Об этом пишет Bloomberg. Bloomberg: власти США хотят перезапустить закрытые НПЗ

В таком случае соседние государства не смогут отказаться от российского газа настолько быстро, как планировали — им придется сжигать больше топлива, чтобы обеспечить не только себя, но и Францию. На данный момент около половины из 56 реакторов EDF остановлены — многие АЭС отключены для регулярного технического обслуживания или дозаправки топливом, еще 12 проверяют и ремонтируют после обнаружения неисправности оборудования в конце 2021 года.

"Проблема Франции возникла в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию. Все европейское равновесие может оказаться под угрозой. Франции потребуется, чтобы все соседние страны нашли способ производить электроэнергию. Теперь для нас важно, чтобы Германия не слишком ссорилась с Россией — если у них не будет доступа к российскому газу, они не смогут производить необходимую нам электроэнергию", — сказал соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк.

По словам директора консалтинговой компании EnAppSys Жана-Поля Харремана, Франция будет вынуждена импортировать "большие объемы" электричества этой зимой, и сетевому оператору RTE, возможно, придется ограничить подачу электроэнергии крупным производствам.

"Кошмарный сценарий представляет собой сочетание засушливого лета, которое приведет к снижению запасов воды в Альпах, Иберии, на Балканах и в Скандинавии, и продолжительного периода холодов по всей Европе, что приведет к росту спроса (на топливо — прим. ред.)", — отметил он.

На сегодняшний день Electricite de France находится в настолько сложном положении, что президент Франции Эммануэль Макрон даже предложил национализировать некоторые из принадлежащих ему объектов для укрепления энергетической независимости страны. Он также пообещал поддержать строительство нескольких новых реакторов, первый из которых планируется запустить в 2035 году. Financial Times: Еврокомиссия готовит план Б для жизни без газа из России

На фоне ухудшения отношений с Россией европейские страны диверсифицируют поставки газа и переходят на другие виды топлива. В частности, в конце мая Минэкономики ФРГ Роберт Хабек утвердил чрезвычайный указ, согласно которому правительство без одобрения парламента сможет запустить электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки газа. Шаг будет одобрен даже при угрозе увеличения выбросов углекислого газа, против которых борется немецкое правительство, в том числе коалиция канцлера Олафа Шольца, в которую входит партия "Зеленые".