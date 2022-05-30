МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на ГИС "Суджа" — 44,6 миллиона кубометров на 30 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Заявка на транзит газа через Украину остается стабильной больше недели

"Газпром" осуществляет подачу газа из России для транзита через украинскую территорию в объеме, подтвержденном "Оператором ГТС Украины" через ГИС "Суджа", — 44,6 миллиона кубометров на 30 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.