МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на ГИС "Суджа" — 44,6 миллиона кубометров на 30 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу газа из России для транзита через украинскую территорию в объеме, подтвержденном "Оператором ГТС Украины" через ГИС "Суджа", — 44,6 миллиона кубометров на 30 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.
https://1prime.ru/energy/20220530/837020708.html
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