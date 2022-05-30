МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на ГИС "Суджа" — 44,6 миллиона кубометров на 30 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Сети надземных трубопроводов сырьевого и товарного газа

Заявка на транзит газа через Украину остается стабильной больше недели

"Газпром" осуществляет подачу газа из России для транзита через украинскую территорию в объеме, подтвержденном "Оператором ГТС Украины" через ГИС "Суджа", — 44,6 миллиона кубометров на 30 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.