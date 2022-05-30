МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Датская энергетическая компания Orsted сообщила о решении не переходить на оплату российского газа в рублях и продолжить оплачивать его в евро, в связи с чем не исключила прекращения поставок энергоресурса из России. Минфин США временно разрешил своим гражданам платить налоги в России

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали "Газпром экспорту", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Orsted", — заявил компания.

Представители Orsted подчеркнули, что прекращение газовых поставок будет нарушением контракта. Одновременно отмечается, что в случае, если это все произойдет, Дания будет закупать голубое топливо на рынках Европы.

"Поскольку нет газопровода, идущего напрямую из России в Данию, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию, и, следовательно, Дания по-прежнему будет иметь возможность получать газ. Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", — сообщили в компании.