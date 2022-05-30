МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Кабмин Нидерландов с пониманием относится к решению энергетической компании GasTerra не платить за российский газ в рублях, оно не будет иметь последствий для снабжения газом домохозяйств в стране, заявил министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен. В Нидерландах отказались платить за российский газ по схеме "Газпрома"

Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая — в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.

"Кабмин понимает решение GasTerra не соглашаться с установленными "Газпромом" в одностороннем порядке платежными требованиями. Это решение не имеет последствий для физического снабжения газом домохозяйств в Нидерландах", — говорится в заявлении Йеттена, опубликованного в Twitter министерства экономики и климата Нидерландов.

По его словам, нидерландская энергетическая компания закупила дополнительный газ перед тем, как принять это решение.

"Поэтому ожидается, что никаких последствий для физических поставок газа голландскому бизнесу также не будет. Кабинет министров продолжит внимательно следить за ситуацией в предстоящий период", — добавил министр.