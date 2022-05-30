МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В Молдавии с 31 мая повысится цена на газ, такое решение было принято в понедельник на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Газпром" подтвердил остановку поставок газа GasTerra с 31 мая

К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. Глава Нацбанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.

"Комиссия по чрезвычайным ситуация решила, что цены на поставку природного газа, применяемые с 1 июня, должны быть рассмотрены и утверждены НАРЭ до конца текущего месяца", — сообщается на официальном Теlegram-канале молдавского правительства.

Ранее глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан ранее заявил, что прогнозируется очередное подорожание "голубого топлива" — в летние месяцы закупочная цена газа будет равна примерно 800-900 долларам за тысячу кубометров.