МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через украинскую газотранспортную систему во вторник снизилась на 9%, почти до 42 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 31 мая составляет 42,1 миллиона кубометров против 46,3 миллиона в понедельник. Показатель за день снизился на 9%, тогда как ранее больше недели держался на уровне 45 миллионов кубометров. При этом заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле.
https://1prime.ru/energy/20220531/837033426.html
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