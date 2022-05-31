МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через украинскую газотранспортную систему во вторник снизилась на 9%, почти до 42 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Фьючерсы на газ в Европе завершили торги на уровне почти 980 долларов

Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 31 мая составляет 42,1 миллиона кубометров против 46,3 миллиона в понедельник. Показатель за день снизился на 9%, тогда как ранее больше недели держался на уровне 45 миллионов кубометров. При этом заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле.