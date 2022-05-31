МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила перед началом второго дня саммита стран Евросоюза в Брюсселе, что после согласования шестого пакета санкций ЕС против России следует приступить к обсуждению седьмого пакета. При этом она признала, что включение туда запрета на поставки российского газа едва ли возможно. Боррель: ЕС неспособен помешать России продавать нефть в третьи страны

Она также добавила, что дальнейшее введение санкций "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза.

По ее мнению до сих пор меры "наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев".

Каллас подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее".