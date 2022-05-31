ВЕНА, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил по прибытии на саммит ЕС, что эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС. Эстонский премьер оценила шансы принятия санкций ЕС по российскому газу

По его словам, это ясно дал понять и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Нехаммер отметил, что в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса, "поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета".