БЕРЛИН, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью изданию Spiegel, что Германия и другие зависимые от поставок газа из России страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива. Орбан: Европа "пляшет на грани" мирового экономического кризиса

По его словам, "газ, возможно, придется нормировать, особенно в странах, которые особенно зависят от поставок из России, в их числе и Германия". Он добавил, что с 2004 года в МЭА предупреждали власти в Берлине о "слишком высокой зависимости" от российского газа.

Хотя, по словам Бироля, в настоящее время газохранилища в ФРГ "заполнены больше, чем несколько месяцев назад, этого все еще недостаточно".

Бироль также отметил, что нынешний энергетический коллапс намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах.

Он напомнил, что было два энергетических кризиса в середине 1970-х и несколько лет спустя, но тогда все было связано с нефтью. Теперь, по его мнению, возник "нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии одновременно".

Бироль считает, что до спецоперации России, она была "краеугольным камнем глобальной энергетической системы: крупнейшим в мире экспортером нефти, крупнейшим в мире экспортером газа, ведущим поставщиком угля".