В МЭА предупредили о дефиците дизельного топлива и бензина в Европе летом
Глава МЭА Бироль не исключил дефицита дизельного топлива и бензина в Европе летом
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БЕРЛИН, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью изданию Spiegel, что летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина и керосина в Европе.
По его мнению, проблемы могут возникнуть, когда в Европе и США начнется пик курортного сезона..
Он пояснил, что такая ситуация конкретно в Европе может быть связана с тем, что регион "зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов".
https://1prime.ru/energy/20220531/837037349.html
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