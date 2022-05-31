БЕРЛИН, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью изданию Spiegel, что летом не исключены сложности на мировых нефтяных рынках, рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизтоплива, бензина и керосина в Европе. В МЭА не исключили нормирование потребления топлива зимой в Евросоюзе

По его мнению, проблемы могут возникнуть, когда в Европе и США начнется пик курортного сезона..

Он пояснил, что такая ситуация конкретно в Европе может быть связана с тем, что регион "зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов".