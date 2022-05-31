МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги итальянской энергетической группы Enel на уровне "BBB+" и "A-2" соответственно со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. Fitch оценило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Италии

"Стабильный прогноз указывает, что скорректированные средства от операционной деятельности (FFO) к долгу, как ожидается, восстановятся до 20% в 2022 году благодаря реализации активов и мерам по восстановлению кредитоспособности…", — говорится в сообщении.

Кредитоспособность компании, по мнению S&P, постепенно восстановится за счет увеличения прибыли и продажи активов.

По данным агентства, Enel по-прежнему нацелена на инвестиции в размере 40–45 миллиардов евро к 2024 году, в основном в возобновляемые источники энергии и сети, для ускорения перехода к нулевому уровню выбросов в 2040 году.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по состоянию на конец первого квартала 2022 года составлял почти 67 тысяч человек. В группу Enel входит "Энел Россия".