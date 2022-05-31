МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию, поскольку на конец дня 31 мая не получил платежей от компании, говорится в сообщении "Газпром экспорта". ЕС сократит поставки российской нефти к концу года на 92%, заявил Макрон

"Shell Energy Europe Limited… не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях", — сообщает "Газпром экспорт".

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Шелл Энерджи Юроп Лимитед" платеж за поставки газа в апреле… В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Шелл Энерджи Юроп Лимитед" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года", — также говорится в сообщении российской компании.

"Газпром" с 31 мая остановил поставку из-за неоплаты по новой схеме нидерландской GasTerra.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, для расчётов иностранных покупателей за газ Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего — зачислять рубли на счёт покупателя газа. Расчёты с поставщиком — "Газпромом" — будут осуществляться уже с этого счёта.