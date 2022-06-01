МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Турции Botas повысит тарифы на природный газ с 1 июня. Об этом сообщает портал haberler.com. Назван "бездонный" источник газа, который хочет получить Европа

"В природном газе определен тариф для бытовых, промышленных абонентов и выработки электроэнергии, который будет действовать в июне. Цена за единицу природного газа, используемого в жилых домах, увеличилась на 30%, цена за единицу природного газа, используемого для производства электроэнергии, увеличилась на 16%, а цена за единицу природного газа, используемого вне производства электроэнергии, увеличилась на 10%", — говорится в публикации.

Для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%.