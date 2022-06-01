МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газ через украинскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на ГИС "Суджа" — 41,2 миллиона кубометров на 1 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" остановил поставки газа датской и немецкой компаниям

"Газпром" подает российский газ для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,2 миллиона кубометров на 1 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.