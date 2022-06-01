МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газ через украинскую территорию в подтвержденном "Оператором ГТС Украины" объеме на ГИС "Суджа" — 41,2 миллиона кубометров на 1 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" подает российский газ для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,2 миллиона кубометров на 1 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.
https://1prime.ru/energy/20220601/837048672.html
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