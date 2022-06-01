МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию в Турции с 1 июня выросли для бытовых абонентов на 15%, для промышленных и коммерческих абонентов — на 25%. Ою этом сообщает портал sondakika.com. СМИ: в Турции сообщили о повышении тарифов на природный газ

Государственная нефтегазовая компания Турции Botas ранее сообщила о повышении с 1 июня тарифов на природный газ.

"После скачка цен на природный газ были повышены и цены на электроэнергию. В электроэнергетике тариф для бытовых абонентов вырос на 15%, а тариф для промышленных и коммерческих абонентов увеличился на 25%", — следует из данных портала.