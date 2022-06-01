МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия не будет навязывать голландской стороне поставки своего газа, найдет другие рынки сбыта. "Газпром" остановил поставку газа в Нидерланды

Он также отметил, что голландцам "придется крепко задуматься", как выходить из сложившейся ситуации",.

Посол высказал мнение о том, что отказ GasTerra оплачивать поставки в рублях — это отражение антироссийской политики руководства Нидерландов.

"Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны", — отметил он.

Ранее "Газпром" сообщил, что остановил поставку нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме.