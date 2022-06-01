В России оценили последствия прекращения поставок газа в Нидерланды
Шульгин: Россия не навязывает поставки своего газа Нидерландам и найдет другие рынки
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия не будет навязывать голландской стороне поставки своего газа, найдет другие рынки сбыта.
Он также отметил, что голландцам "придется крепко задуматься", как выходить из сложившейся ситуации",.
Посол высказал мнение о том, что отказ GasTerra оплачивать поставки в рублях — это отражение антироссийской политики руководства Нидерландов.
"Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны", — отметил он.
Ранее "Газпром" сообщил, что остановил поставку нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме.
https://1prime.ru/energy/20220601/837049563.html
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