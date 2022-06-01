МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Газпром" за первые пять месяцев 2022 года добыл 211,4 миллиарда кубометров газа — на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Экспорт российского газа в дальнее зарубежье упал на 27,6%

"Добыча и поставки газа: итоги пяти месяцев…. В январе-мае 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 211,4 миллиарда кубометров газа. Это на 4,8% (на 10,6 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — сообщается в Telegram-канале компании.

В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.