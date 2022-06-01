МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Май был одним из самых холодных в европейской части РФ за всю историю, и поставки на внутренний рынок по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) 22 раза достигали суточных десятилетних рекордов, сообщил "Газпром". Россия наращивает объемы поставок газа в Китай

"Май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за 10 лет", — сообщает "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram.

"Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца", — добавляет компания.

В целом поставки "Газпрома" из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года, при этом в мае они были на 17,7% выше прошлогоднего показателя, уточняется в сообщении.