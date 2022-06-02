ООН, 2 июн — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на конференции "Стокгольм 50+" по проблематике окружающей среды, снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру. Индия намерена получать импортный уголь по льготной ставке

"Сегодня я призываю правительства стран "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от нее к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 — во всех остальных", — приводятся слова Гутерреша на сайте ООН.

Кроме того, он призвал всех участников финансовой деятельности отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.

Он подчеркнул, что природные системы Земли не в состоянии выдерживать запросы человечества.

"Мы потребляем (ресурсы — ред.) со скоростью 1,7 планеты в год. Если бы мировое потребление было на уровне самых богатых стран мира, нам потребовалось бы более трех планет Земля", — отметил генсек.