ООН призвала страны G20 ликвидировать угольную инфраструктуру
Гутерреш: странам "Большой двадцатки" необходимо ликвидировать угольную инфраструктуру
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ООН, 2 июн — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на конференции "Стокгольм 50+" по проблематике окружающей среды, снова призвал страны "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру.
"Сегодня я призываю правительства стран "Большой двадцатки" ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от нее к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 — во всех остальных", — приводятся слова Гутерреша на сайте ООН.
Кроме того, он призвал всех участников финансовой деятельности отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.
Он подчеркнул, что природные системы Земли не в состоянии выдерживать запросы человечества.
"Мы потребляем (ресурсы — ред.) со скоростью 1,7 планеты в год. Если бы мировое потребление было на уровне самых богатых стран мира, нам потребовалось бы более трех планет Земля", — отметил генсек.
https://1prime.ru/energy/20220602/837062733.html
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