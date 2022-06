МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor запустила завод сжижения природного газа (СПГ) Hammerfest LNG, сообщила компания.

Пожар на Hammerfest LNG на норвежском острове Мелкоя произошел 28 сентября 2020 года. Возгорание произошло в турбине. Компания заявляла, что на ремонт потребуется год, и завод вернется к работе до 1 октября 2021 года. Однако затем компания неоднократно переносила сроки открытия. В итоге помимо плановых капитального ремонта и регламентных работ был выполнен ремонт сложного оборудования и компрессоров, было проверено более 220 тысяч деталей и заменено 180 километров электрических кабелей.

"После обширного ремонта и модернизационных работ завод Hammerfest LNG снова запущен в производство после пожара в сентябре 2020 года", — говорится в сообщении.

На завод Hammerfest приходится более 5% от общего объема экспорта норвежского газа. Equinor уточнила, что в обычное время завод поставляет около 6,5 миллиардов кубометров газа в год, что эквивалентно годовой потребности в газе 6,5 миллионов европейских домохозяйств.

Недалеко от острова Мелкоя уже стоят танкеры-газовозы Arctic Voyager, Arctic Lady и Arctic Princess, готовые принять новые грузы от Hammerfest, также указала компания, уточнив, что для заполнения резервуаров хранения на заводе обычно требуется четыре-пять дней. Затем суда загружаются для отправки на различные рынки, и при полном объеме производства суда будут покидать Мелкою примерно каждые пять дней.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия. Выступает оператором Hammerfest LNG, а в партнерство входят еще Petoro AS, TotalEnergies EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS и Wintershall Dea Norge AS.