МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. За сутки уровень заполненности газохранилищ в ФРГ вырос на 0,4 %, снабжение стабильно, сообщило в субботу Федеральное сетевое агентство. Лавров: Россия увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 году

"Остановка поставок в Нидерланды и Данию, а также для Shell без воздействия на безопасность поставок в ФРГ. Безопасность поставок газа… по-прежнему стабильна. Заполненность газохранилищ — 49,6 процентов", — сообщил регулятор.

Днем ранее сообщалось, что газохранилища заполнены на 49,2 %.