МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. За сутки уровень заполненности газохранилищ в ФРГ вырос на 0,4 %, снабжение стабильно, сообщило в субботу Федеральное сетевое агентство.
"Остановка поставок в Нидерланды и Данию, а также для Shell без воздействия на безопасность поставок в ФРГ. Безопасность поставок газа… по-прежнему стабильна. Заполненность газохранилищ — 49,6 процентов", — сообщил регулятор.
Днем ранее сообщалось, что газохранилища заполнены на 49,2 %.
https://1prime.ru/energy/20220604/837084233.html
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