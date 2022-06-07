МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Импорт украинской электроэнергии поможет Евросоюзу заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала Блумберг ТВ. Украина и США обсуждают возможность поставки и оплату СПГ

Он подчеркнул, что Европа сможет отказаться от поставок "голубого топлива" из России, если применит комбинацию мер. Один лишь американский СПГ не сможет справиться с этой задачей в краткосрочной перспективе.

По его словам, ЕС необходимо повышать энергоэффективность, переключаться на другие источники энергии, возможно, временно даже на уголь и атом, а также искать альтернативных поставщиков. В частности, Европейский Союз мог бы рассмотреть в качестве экспортеров страны Ближнего Востока, считает глава "Нафтогаза".

"В комбинации эти альтернативы могут помочь Европе вообще перестать покупать российский газ", — добавил он.