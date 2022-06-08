ВАРШАВА, 8 июн — ПРАЙМ. Польские власти попросили своих граждан не покупать дорогой уголь, обещая им снижение цен. В топку: кто уводит российский уголь из-под носа Запада

"Мы просим не поддаваться панике, не покупать дорогой уголь", — заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Она пояснила, что некоторые частные предприятия, пользуясь дефицитом этого энергоресурса и вызванным им паникой, начали продавать уголь "по абсолютно недопустимой цене".

Москва подчеркнула, что при дополнительной финансовой поддержки госпредприятиям Польша сможет "обеспечить большее количество угля на рынке по хорошей цене".

Ранее Варшава полностью запретила ввоз в страну российского угля как государственным, так и частным фирмам. Такое решение привело к резкому снижению доступности угля и росту цен на него. В среду парламент Польши рассмотрит законопроект о предоставлении компенсации продавцам, снизившим цены на уголь.