В Италии рассказали, когда страна прекратит зависеть от российского газа
Компания Eni считает, что Италия полностью откажется от газа из России к 2025 году
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РИМ, 8 июн — ПРАЙМ. Зависимость страны от российского природного газа будет преодолена в течение 2025 года. Так считает глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.
Бизнесмен отметил, что приоритетной задачей компании становится доставка этого газа в Европу, прежде всего, в Италию. Он также подчеркнул, что будущая зима "может стать нелегкой" для страны из-за высоких цен на энергоресурс.
"Без убедительной причины мы имеем сегодня цену на газ в 6-7 раз выше, чем она была в 2019 году… Проблема состоит не в поставках, а в ценах: объемы газа будут, а вот счета могут стать тяжелым бременем для предприятий и потребителей по причине спекулятивной напряженности на рынке", — сообщил Дескалци.
https://1prime.ru/energy/20220608/837117204.html
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