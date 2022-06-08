РИМ, 8 июн — ПРАЙМ. Зависимость страны от российского природного газа будет преодолена в течение 2025 года. Так считает глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. Венгрия отказалась поддержать санкции, угрожающие поставкам газа в страну

Бизнесмен отметил, что приоритетной задачей компании становится доставка этого газа в Европу, прежде всего, в Италию. Он также подчеркнул, что будущая зима "может стать нелегкой" для страны из-за высоких цен на энергоресурс.

"Без убедительной причины мы имеем сегодня цену на газ в 6-7 раз выше, чем она была в 2019 году… Проблема состоит не в поставках, а в ценах: объемы газа будут, а вот счета могут стать тяжелым бременем для предприятий и потребителей по причине спекулятивной напряженности на рынке", — сообщил Дескалци.