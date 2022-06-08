МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила о намерении республики заполнить свои газохранилища на 80% к началу нового отопительного сезона. В Италии рассказали, когда страна прекратит зависеть от российского газа

Чиновник отметила, что федеральное правительство приняло решение заполнить хранилища к началу зимы и следующему отопительному сезону на 80%. "Для этой цели мы приняли ряд мер и видим, что они дают результат", — сообщила Гевесслер, подчеркнув, что сейчас газохранилища Австрии заполнены на уровне 34,5 тераватт-часов, что составляет больше трети ежегодного газопотребления страны.