Австрия планирует заполнить газохранилища на 80% к зиме
В Минэнерго Австрии рассказали о платнах заполнить газохранилища страны на 80% к зиме
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила о намерении республики заполнить свои газохранилища на 80% к началу нового отопительного сезона.
Чиновник отметила, что федеральное правительство приняло решение заполнить хранилища к началу зимы и следующему отопительному сезону на 80%. "Для этой цели мы приняли ряд мер и видим, что они дают результат", — сообщила Гевесслер, подчеркнув, что сейчас газохранилища Австрии заполнены на уровне 34,5 тераватт-часов, что составляет больше трети ежегодного газопотребления страны.
https://1prime.ru/energy/20220608/837117739.html
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