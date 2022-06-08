ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. Тарифы на электричество для почти половины домохозяйств в столице Австрии к осени вырастут на 92%, сообщает в среду телерадиоканал Österreichischer Rundfunk (ORF). В Сербии описали "адский" сценарий для ЕС при отсутствии газа из России

В республике, чья зависимость от российского газа на сегодняшний день составляет около 80%, в последние месяцы резко подорожало отопление, которое обеспечивается газом и нефтепродуктами. Ранее власти Австрии заявляли, что намерены при поддержке Евросоюза сократить потребление российского газа к 2027 году.

По информации ORF, следующим для жителей Вены грядущей осенью станет повышение цен на производимую местной ТЭЦ электроэнергию. Тарифы должны вырасти на целых 92% для 440 тысяч из 926 тысяч домохозяйств города.

"У нас нет иного выбора. Это горькие последствия мирового энергетического кризиса и беспрецедентного роста оптовых цен", — цитирует телеканал объяснение гендиректора национальной энергокомпании Wien Energie Михаэля Штребля в рассылке клиентам компании.

Инфляция, которая наблюдается уже длительное время, усугубилась после начала российской спецоперации на Украине, и "никаких признаков улучшения ценовой ситуации" не предвидится, подчеркивает Штребль.