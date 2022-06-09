МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища в связи с рисками принятия Евросоюзом новых антироссийских санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива. Так считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Песков высказался о новых отключениях от российского газа

Аналитик отметила, что в условиях нормального функционирования рынка на темпы закачки влияют цены на газ, но сегодняшняя ситуация далека от нормальной. Компании в Европе, оценивая риски введения новых санкций и возможности поставок на фоне спецоперации России на Украине, ускоряют закупку газа по высоким ценам.

Компании в рамках подготовки к зиме продолжают закачивать газ в хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности "подземок" утром 8 июня превысил 50%. Так, Европа за три месяца восполнила запасы почти на 26 миллиардов кубометров.

Отказ ряда европейских компаний от оплаты российского газа по новой схеме не привел к снижению темпов закачки, отметила Белова.