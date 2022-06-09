ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Европу ждут трудности на пути к снижению зависимости от газа и нефти из России, заявил советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Путин оценил вероятность отказа Запада от российских ресурсов

"Это будет непросто — Европа сильно и долго зависит от российской энергии. Потребуется время для смены курса, и перед Европой будут стоять трудные решения ради снижения этой зависимости", — сказал Хохштейн на слушаниях подкомитета сената США по кооперации и региональной безопасности в Европе.

По словам политика, самым эффективным способом снизить спрос на российские энергоресурсы будет снижение зависимости Европы от всех видов ископаемых ресурсов, поставляемых из России.

"Президент (США Джо Байден) чётко обозначил, что нам нужно преуспеть в достижении этих целей в параллели, уходя от российских ископаемых", — добавил он.

Хохштейн также допустил, что доходы России от продажи углеводородов выросли по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине из-за роста мировых цен на нефть и газ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ от российских ресурсов в течение ближайших нескольких лет маловероятен.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.