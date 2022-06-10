МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики. Президент Польши предрек Германии "захват Берлина" и "отправку в Сибирь"

Вице-канцлер отметил, что людям предстоит пережить сложную осень и очень сложную зиму. Для поддержки страны правительство создало два компенсационных пакета законов, подчеркнул Хабек, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.