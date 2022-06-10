В Германии заявили, что стране предстоит "сложная осень" и "сложная зима"
Вице-канцлер Хабек: Германия столкнется с серьезным энергокризисом осенью и зимой
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германии предстоит "сложная осень" и "сложная зима" с точки зрения энергетики.
Вице-канцлер отметил, что людям предстоит пережить сложную осень и очень сложную зиму. Для поддержки страны правительство создало два компенсационных пакета законов, подчеркнул Хабек, представляя в Берлине новую инициативу, направленную на энергосбережение.
https://1prime.ru/energy/20220610/837141442.html
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