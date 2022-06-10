МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек в Берлине провел презентацию новой кампании в поддержку возобновляемой энергетики и энергосбережения под девизом "80 миллионов (имеется в виду численность населения Германии — ред.) за энергопереход". В Германии оценили объем газа в хранилищах страны

"Кто экономит энергию, тот помогает сделать Германию более независимой от российского импорта и делает что-то для климата", — подчеркнул вице-канцлер.

По словам Хабека, кампания предполагает обеспечение широкой информационной поддержки в интернете и соцсетях, на вокзалах, в транспорте и в других общественных местах, создание телефонной горячей линии. Бюджет кампании пока не установлен.

Министр отметил, что осенью счета немцев за отопление будут крайне высокими, поэетому предпринимать шаги по энергосбережению нужно уже сейчас. Хабек предложил личную инициативу по этому вопросу, согласно которой в министерстве экономики и климата ФРГ этим летом будут повышена температура кондиционеров в помещениях — с 22 до 26 градусов, что приведет к экономии электроэнергии примерно на 40%.

Министр также посоветовал немцам "задуматься" о мерах личной гигиены в рамках энергосбережения: "Не то, что нужно вонять или меньше принимать душ, но, возможно, задуматься о том, что душ и теплая вода тоже связаны с производством энергии. И те, кто хочет использовать солнечные батареи, имеют большое преимущество — принимать душ на солнечной энергии".

По словам вице-канцлера, немецкие компании уже пытаются сократить или отказаться от применения газа "там, где они могут это сделать". Однако сильная экономия может привести к разрыву производственных цепочек, подчеркнул Хабек.