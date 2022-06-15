БЕЛГРАД, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил на осмотре строительства части объездной дороги около Белграда, что власти страны опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и поэтому подготовили дополнительный 1 миллиард евро для покупки газа в свете роста цен, а также рассматривают возможность строительства нефтепровода из Венгрии для получения сырой нефти из России. Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада

Он отметил, что если газ вчера стоил 860 долларов за тысячу кубометров на бирже TTF, а сегодня – свыше тысячи долларов".

"О чем мы говорим, завернут что-то на "Северном потоке" и в тот же день на 15% подскакивает цена газа", — сказал он.

По его словам, скачки цен приводят к разнице в ежедневных расходах в 15 и 30 миллионов евро зимой, если газ покупают на бирже, и государство при таких расходах "кровоточит". Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Новый документ пока не подписан, ведутся переговоры, ожидаемая Белградом цена от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.

"Плохая новость в том, что не знаем, как перезимуем с энергоносителями эту зиму, не можем закрыть все дыры. Финансово еще как-то сможем, хотя это огромные деньги, готовим дополнительный миллиард евро, бросаем его как в колодец, и опять не уверены, что все сможем покрыть, ужасная ситуация", — указал Вучич.

Он уточнил, что в начале июля начнется закачка газа в хранилище Венгрии, где зарезервирован объем в 500 миллионов кубических метров, и 205 миллионов кубов газа находится в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор. При этом официальный Белград пока не готов приобретать в Хорватии сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый танкерами в терминал на острове Крк.

"Зачем платить за газ, который в два-три раза дороже и интересоваться тем, цена чего нас не устраивает. У нас нет интерконнектора (соединительного газопровода) для газа из Хорватии. Европейский банк реконструкции и развития это предлагал, и мы готовы разговаривать об этом и строить полную инфраструктуру… Нет проблем в том, чтобы построить интерконнекторы с Хорватией и Румынией в будущем, когда ожидается газ из Черного моря", — отметил Вучич.

"Сейчас у нас есть лучшая цена газа, посмотрим, а однажды дойдет до соревнования – предложат ли нам лучшие условия в Александруполисе (СПГ-терминал в Греции), или на острове Крк (СПГ-терминал в Хорватии), или наш друг (президент Азербайджана Ильхам) Алиев через TAP и TANAP, и сколько еще предложат россияне, и мы получим лучшую цену для наших граждан. Нас интересует качество, цена, объемы и надежность поставок, кто предложит лучшие условия, получит деньги от Сербии, она платит все больше и лучше", — указал президент Сербии.

Он напомнил, что между Хорватией и Сербией пока действует Адриатический нефтепровод (JANAF), но сырье туда доставляется танкерами.

"Мы должны думать о строительстве нефтепровода, чтобы соединиться с Венгрией, потому что были глупые и не построили его. Не можете все успеть, мы построили газопровод через Сербию протяженностью 402 километра, если бы построили нефтепровод из Венгрии, то получали бы сырую российскую нефть через "Дружбу" без всяких проблем, санкции действуют только на танкеры", — подчеркнул Вучич.