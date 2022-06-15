БЕРЛИН, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что поток газа по трубопроводу "Северный поток" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 28,9%

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.