КИШИНЕВ, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба румынской компании Black Sea Oil & Gas (BSOG) сообщила, что компания в четверг начала добычу газа со дна Черного моря в рамках Проекта разработки природного газа Мидия ("Проект MGD"). Отмечается, что в этом году фирма планирует добыть около 0,5 миллиарда кубометров газа. В Турции оценили стоимость обнаруженного в Черном море газа

Добыча будет производиться вместе с концессионными партнерами компании — Petro Ventures Resources SRL ("Petro Ventures") и Gas Plus Dacia SRL ("Gas Plus").

В этом году компания рассчитывает получить около полумиллиарда кубометров. В следующие три года рассчитывает добывать примерно миллиард кубометров в год.

Проект MGD является первым новым проектом по разработке природного газа на румынском континентальном шельфе Черного моря за последние 30 лет. Он состоит из пяти добывающих скважин (одна подводная скважина на месторождении Дойна и четыре добывающих скважины на месторождении Анна), добывающей платформы, контролируемой и управляемой с берега, расположенной на месторождении Анна, и подводного газопровода протяженностью 126 км, обеспечивающего транспортировку газа на новую газоперерабатывающую установку в коммуне Корбу, уезд Констанца.