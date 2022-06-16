МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе ПМЭФ, что мировое потребление газа за пять месяцев 2022 года по сравнению с пятью месяцами 2021 года уменьшилось в годовом выражении на 25 миллиардов кубометров газа, а в ЕС — на 24 миллиарда из этого объема.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20220616/837196022.html
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