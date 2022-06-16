МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе ПМЭФ, что мировое потребление газа за пять месяцев 2022 года по сравнению с пятью месяцами 2021 года уменьшилось в годовом выражении на 25 миллиардов кубометров газа, а в ЕС — на 24 миллиарда из этого объема. Миллер не исключил борьбу Европы и Азии за "золотой СПГ"

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.