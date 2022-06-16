С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что зампредседателя правления компании Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся "дальневосточного" маршрута поставок российского газа в Китай. "Газпром" увеличил поставки газа в Китай с начала года на 67,5%

В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок.

Уточняется, что подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.