РИМ, 16 июн — ПРАЙМ. Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, выступая на публичном мероприятии в Риме, что стране необходимо увеличить добычу природного газа на национальных месторождениях. В Италии заявили о снижении поставок газа от "Газпрома"

Он также считает, что в свете происходящего следует добиваться общего сокращения использования газа.

"Страна должна стать независимой с энергетической точки зрения. Было ошибкой перейти от 20% национального газа в 2000 году до 3-4% в 2020 году, не снижая потребления, а только увеличивая импорт", — признал Чинголани.

Ранее в интервью РИА Новости директор компании Consorzio concessioni Reti Gas Серджо Миотто заявил, что Италия, которая сейчас производит лишь около 3,5 миллиарда кубометров газа в год, может заметно нарастить собственную добычу, прежде всего в Адриатическом море, где запасы голубого топлива оцениваются в 350 миллиардов кубометров.

По словам видного эксперта, только на Адриатике национальные компании ежегодно могут добывать до 3 миллиардов кубометров, и еще "пару миллиардов в год можно будет добавить за счет использования разведанных ранее национальных месторождений, которые до сих пор рассматривались в качестве стратегических резервов".