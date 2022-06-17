МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что "Газпром" поставит ей в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными накануне. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров.

Фактические объемы поставок почти не изменились по сравнению поставленными вчера.Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что страна готова принять контрмеры в связи с сокращением поставок российского газа, но прежде необходимо понять, стабилизируется ли ситуация. В среду министр заявил, что сокращение поставок российского газа в Италию не привело к «критическим проблемам».

В четверг премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок газа РФ являются политическими.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Ранее Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

В четверг ведущая нефтегазовая группа Италии сообщила, что «Газпром» объявил ей о поставке только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, в то время как суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем во среду. Увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных во вторник объемов. "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема, поэтому поставленные объемы будут несколько выше и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки, говорилось в распространенном в четверг заявлении Eni.