С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Доля импортного оборудования в новых закупках "Россетей" не превышает 10%, сейчас компания ведет переговоры с альтернативными поставщиками, рассказал на ПМЭФ глава компании Андрей Рюмин. Россети заявили о наращивании сотрудничества с Ближним Востоком и Азией

"Сейчас доля импорта в новых закупках не превышает 10%. В большей степени это высоковольтное оборудование, а также системы связи, телемеханика", — сообщил он журналистам. Рюмин подчеркнул, что все запланированные проекты "Россетей" будут реализованы, и рисков срывов нет.

"А вот вероятность сдвига сроков реализации существует. Причина понятна – ряд западных компаний отказались поставлять оборудование. Поэтому нужно время на договоренности с альтернативными поставщиками, например, из Азии. Сейчас ведем соответствующие переговоры", — добавил он.

При этом Рюмин отметил, что крупные потребители сами испытывают проблемы с оборудованием. "Ряд крупных потребителей нам также говорят: давайте сдвинем сроки проекта на год — на два, поскольку мы сами начинаем процесс перепроектирования с использованием альтернативного оборудования", — пояснил он.

"По предварительным оценкам, в пределах года", — ответил Рюмин на вопрос о потенциальных сроках сдвигов проектов "вправо", пояснив, что компания при реализации своих проектов использует оборудование, срок производства которого составляет меньше года.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.