МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду нескрываемо враждебно относятся к России, при этом задерживая оплату за российский газ, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Тысячи жителей Молдавии участвуют в акции протеста против роста цен

"Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе "партнерства"? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя", — написал он.

По словам Пушкова, в этих условиях никакого партнерства нет и быть не может.

Он также указал на то, что проводится совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии, заключаются военно-политические соглашения с Бухарестом, запрещаются российские новостные программы, арестовывают тех, кто носит георгиевскую ленту.