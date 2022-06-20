МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду нескрываемо враждебно относятся к России, при этом задерживая оплату за российский газ, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе "партнерства"? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя", — написал он.
По словам Пушкова, в этих условиях никакого партнерства нет и быть не может.
Он также указал на то, что проводится совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии, заключаются военно-политические соглашения с Бухарестом, запрещаются российские новостные программы, арестовывают тех, кто носит георгиевскую ленту.
https://1prime.ru/energy/20220620/837228462.html
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