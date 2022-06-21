МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI, что ограничение поставок газа по газопроводу "Северный поток" стало "экономической атакой" против Германии. В Германии оценили возможное будущее своей экономики

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

"Ограничение газовых поставок по "Северному потоку" — это также атака на нас, экономическая атака на нас", — отметил Хабек, добавив, что "атака проходит… осознанно".

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.

Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.