МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые инвестиции в энергетику по итогам текущего года вырастут на 8% по сравнению с 2021 годом, до 2,4 триллиона долларов, в основном за счет вложений в чистую энергию, при этом почти половина роста капитальных расходов будет связана с более высокими затратами на осуществление деятельности, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2022. В Европе испугалась нехватки энергии этой зимой

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 мировые инвестиции в энергетику стали самыми низкими за всю историю наблюдений. В 2021 году МЭА ожидало их постепенного восстановления. Объем вложений в текущем периоде, как отмечает МЭА, будет значительно выше докризисного уровня.

В 2022 году самый быстрый рост инвестиций будет наблюдаться в электроэнергетике, в основном за счет вложений в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и сети, а также в энергоэффективность. По итогам года, по мнению МЭА, мировые инвестиции в чистую энергетику увеличатся на 12%, до более чем 1,4 триллиона долларов, что составляет почти три четверти роста общих инвестиций в энергетику.

Инвестиции в разведку и добычу нефти и газа, по мнению агентства, увеличатся примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, но останутся значительно ниже уровня 2019 года. Темпы роста инвестиций в 10% МЭА ожидает и для угольной промышленности. Агентство связывает увеличение объемов вложений в эти отрасли с ожидаемым дефицитом экспорта энергоресурсов из России, который должен быть покрыт другими государствами, а также развитием экономик азиатских стран. МЭА смягчило прогноз по добыче нефти в России

Однако, согласно отчету, почти половина общего увеличения вложений связана с ростом затрат, начиная с рабочей силы и стоимости услуг и заканчивая материалами, такими как цемент, сталь и минералы. Большие расходы сдерживают энергетические компании от более быстрых темпов наращивания инвестиций.

"Масштабный всплеск инвестиций для ускорения перехода на чистую энергию — единственное долгосрочное решение. Такие инвестиции растут, но нам нужен гораздо более быстрый рост, чтобы ослабить давление на потребителей из-за высоких цен на ископаемое топливо, сделать наши энергетические системы более безопасными и обеспечить достижение климатических целей", — прокомментировал глава МЭА Фатих Бироль.