МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Австралийский оператор энергетического рынка (AEMO) сообщил, что с 23 июня разрешит вновь устанавливать рыночные цены на электричество после того, как неделю назад он приостановил функционирование спотового рынка для обеспечения стабильных поставок. Австралия начала строительство крупнейшей ветряной станции

Тогда для каждого региона впервые были установлены потолки цен на электричество, а компаниям обещаны компенсации на время приостановки рынка.

"Первый шаг состоит в том, что завтра в четыре утра мы разрешим рынку снова устанавливать цены", — приводятся в сообщении слова гендиректора AEMO Дэниела Вестермана.

В последний раз оператор взял под контроль цены на электроэнергию в 2016 году только в штате Южная Австралия для восстановления ситуации на рынке после отключений электричества.

Энергетический кризис затронул страну из-за роста цен на уголь и газ на мировом рынке, а также из-за роста нагрузки на устаревшие электростанции в стране.