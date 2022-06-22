МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В этом году в энергетический сектор планируется вложить 2,4 трлн долларов, однако этого может быть недостаточно, чтобы устранить нехватку предложения и побороть изменение климата. Об этом в среду сообщили в Международном энергетическом агентстве (IEA). Глава МЭА предупредил Европу о полном прекращении поставок российского газа

Объем инвестиций в энергетический сектор в этом году может быть на 8% выше по сравнению с 2021 годом, когда ситуация с коронавирусом была более серьезной. Отмечается значительное увеличение вложений в сектор электроэнергетики и в усилия по улучшению энергоэффективности, говорится в ежегодном отчете IEA об инвестициях. При этом объем инвестиций в возобновляемую энергетику в этом году будет рекордно высоким.

"Единственное долгосрочное решение (проблем с предложением) — это значительное увеличение инвестиций в ускорение 'зеленого' перехода", — подчеркнул исполнительный директор IEA Фатих Бироль.

"Объем подобных вложений растет, однако он должен расти намного быстрее, чтобы облегчить бремя высоких цен на ископаемое топливо для потребителей, улучшить энергетическую безопасность и достичь климатических целей", — заявил он.

Инвестиции в возобновляемую энергетику в основном растут в развитых странах. При этом в развивающихся экономиках (за исключением Китая) объем вложений не изменился по сравнению с 2015 годом, когда было заключено Парижское соглашение.

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