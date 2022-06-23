МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода "Северный поток" может полностью прекратить поставки газа в страну, сообщает газета Financial Times. В Европе нашли способ заменить поставки газа по "Северному потоку"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

"Чиновники опасаются, что "Газпром"… может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона", — говорится в сообщении издания.

На данный момент немецкие газохранилища заполнены на 58%, правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры газа вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.

Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", подразумевая 11 июля — начало ремонтных работ.