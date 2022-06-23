БЕРЛИН, 23 июн — ПРАЙМ. ФРГ предпримет дальнейшие действия, если через 10 дней подача газа по трубопроводу "Северный поток 1" из РФ не будет возобновлена в полном объеме, заявил в четверг журналистам министр экономики Роберт Хабек. В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа

По его словам, техническое обслуживание Nord Stream 1 займет десять дней.

"Если после этого газ не потечёт, нам необходимо будет предпринять дальнейшие действия", — сказал он, не уточнив, о каких именно действиях идет речь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.

Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.