МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии призвало в своем ежедневном докладе немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ. FT: Германия боится полного перекрытия газа Россией

В документе отмечается, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения страны обеспечена.

Сообщается, что недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков "по значительно более высоким ценам". "Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне… Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа", — добавили в ведомстве.

Регулятор также сообщил, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю без дополнительных мер едва ли возможно. Отмечается, что поставки по магистрали снижены до примерно 40% максимальной технической мощности.

При этом ведомство отмечает, что в настоящий момент заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.

Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.