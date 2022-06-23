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В Германии заявили, что энергетический кризис добрался до страны
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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что зима в стране "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже начался. По словам Хабека, "зима политически стоит перед... ПРАЙМ, 23.06.2022
энергетика, новости, германия, энергетический кризис, северный поток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что зима в стране "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже начался.
По словам Хабека, "зима политически стоит перед дверью". Власти Германии должны начать принимать решения по вопросу обеспечения энергетической безопасности в стране.
Вице-канцлер подчеркнул, что на данный момент в германии наметился газовый кризис. Если проблема с "Северным потоком" не будет решена, в стране не будет достаточно энергоресурса, "чтобы прожить зиму".