МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что зима в стране "политически стоит на пороге", энергетический кризис уже начался. Рост цен на газ для домохозяйств в Германии составил до двух тысяч евро

По словам Хабека, "зима политически стоит перед дверью". Власти Германии должны начать принимать решения по вопросу обеспечения энергетической безопасности в стране.

Вице-канцлер подчеркнул, что на данный момент в германии наметился газовый кризис. Если проблема с "Северным потоком" не будет решена, в стране не будет достаточно энергоресурса, "чтобы прожить зиму".