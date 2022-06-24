МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию "Суджа". На 24 июня он составляет 42,1 миллиона кубометров. При этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.
Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220624/837283006.html
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