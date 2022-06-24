МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию "Суджа". В Евросоюзе обсудят последствия сокращения поставок российского газа

Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.