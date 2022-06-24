БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна находится в газовом кризисе, в связи с чем потребление газа должно быть снижено. Uniper сообщила, что Германия не сможет решить проблему нехватки газа

Он отметил в интервью журналу Spiegel, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением. Министр подчеркнул, что "потребление газа необходимо снизить везде, где это возможно".

По мнению Хабека, нехватка газа грозит привести к закрытию ряда отраслей промышленности. "Тогда все рыночные процессы будут приостановлены. Для некоторых отраслей это было бы катастрофой", — предупредил он.

Министр признался, что сам он в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".

Ранее Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа. Законопроект предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.