БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток".
В эфире немецкого телеканала ARD он отметил, что регулятор не может этого исключать. Мюллер также добавил, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".
Он призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", — отметил глава немецкого регулятора.
Ранее в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере — так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС — Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.
https://1prime.ru/energy/20220624/837284155.html
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