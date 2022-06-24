БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток". Власти Германии призвали снизить потребление газа "везде, где это возможно"

В эфире немецкого телеканала ARD он отметил, что регулятор не может этого исключать. Мюллер также добавил, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".

Он призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", — отметил глава немецкого регулятора.

Ранее в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере — так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС — Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.